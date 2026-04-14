Vientos extremos que tumbaron árboles en el Distrito Nacional pudieron alcanzar los 180 km/h

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, estimó que las ráfagas de viento registradas durante las recientes tormentas pudieron alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por hora en algunas zonas del país, provocando la caída de árboles y daños materiales.

Ceballos aclaró que estos vientos no fueron sostenidos, sino ráfagas intensas asociadas a nubes de desarrollo vertical, conocidas por generar fenómenos severos en cortos períodos de tiempo.

Explicó que este tipo de nubes produce corrientes ascendentes y descendentes que favorecen la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizadas y ráfagas de viento fuertes.

Señaló que la fuerza de los vientos fue evidenciada por la caída de árboles, algunos de gran tamaño, en sectores del Distrito Nacional, lo que refleja la intensidad de las condiciones atmosféricas registradas.

La meteoróloga advirtió que este tipo de fenómenos puede repetirse, debido a la persistente inestabilidad en la atmósfera, lo que ha provocado eventos similares en distintas provincias en los últimos días.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día.