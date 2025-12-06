“A Cristmas Carol” inicia funciones

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Iniciaron ayer las funciones del musical de Navidad ” A Cristmas Carol”, que continúa en la cartelera del Teatro Lope de Vega, esta noche y mañana domingo a las 8:30 de la noche, para regresar al escenario el próximo fin de semana, viernes 12 y sábado 13 de este mes de diciembre.

Gianni Paulino, la productora teatral, habla de los retos y desafíos para el montaje de este teatro musical de la famosa novela de Charles Dickens, con las actuaciones estelares en esta versión, de Exmin Carvajal, Indirita Acosta, Guille Martin, la sobrecogedora participación de niños artistas, el musical teatral asegura una puesta en escena de alto nivel para deleite de toda la familia dominicana: niños, padres, abuelos.

Gianni, luego de haber presentado con éxito el clásico teatral “La Dama Boba”, de Lope de Vega, “TOC TOC”, obra francesa de Laurent Baffie, el musical infantil “Hansel & Gretel” y varios conciertos a la luz de la velas, ¿podría decirse que producir es lo tuyo?

“Si lo pienso bien, creo que me gusta producir, crear, fabricar, generar ideas es como un deleite, es eso que harías sin que te paguen… por amor al arte, dicen. Y si así es, porque crear es una necesidad para mí. Y disfruto que el público disfrute lo que presentamos, como cuando haces una comida casera con mucho amor para tu gente. Y le preguntas; les gusto? Así lo siento”.

Dicen que un musical teatral tiene grandes exigencias artísticas y de producción, ¿qué te parece?

“Si, es el género de las artes escénicas que une canto, baile, actuación, música, por lo que requiere combinar diferentes áreas, y es lo que hace que sea tan atractivo para el público que puede ver un despliegue de talento en un solo espectáculo. Eso es definitivamente la producción “A Cristmas Carol”.

¿Qué han hecho para lograrlo en el Teatro Lope de Vega?

“Es impresionante como Josué Hirujo, el director y adaptador para el teatro de este afamado cuento de navidad, hace un gran manejo de los recursos existentes, con su creatividad y alto sentido de la estética y plástica visual logra una puesta en escena artísticamente inspiradora que exalta el espíritu de la navidad y nos conmueve a todos”.

¿Qué el público podrá ver en esta versión de “A Christmas Carol” o Cuento de Navidad o Canción de Navidad como también se ha traducido?

“La vida de un persona cuyo amor al dinero le obnubila la razón. El musical presenta la noche de la víspera del día de Navidad, cuando Ebenezer Scrooge, un adulto mayor avaro y mezquino, recibe la visita del fantasma de su fallecido socio comercial, Jacob Marley, que le anuncia la llegada de tres fantasmas que le muestran que si no cambia su vida terminará sus días solo y triste. Scrooge cambia de actitud y celebra la navidad con la familia”.

¿Cuál es el mensaje de la obra. lo que queda en el espectador?

“Siempre es muy personal lo que te llevas de una producción teatral, porque cada quien ve a través de sus propios lentes, o sus paradigmas de vida, pero sí está claro que el texto invita a evaluar qué es lo importante en la vida, y que las acciones tienen sus consecuencias en el tiempo. Somos los hacedores de la vida que tenemos y de la que tendremos en el futuro”.

Una producción teatral con misión social, ¿Cómo es eso?

“Esa soy yo. Todo en una. Me preocupa la vejez de mi país, por lo que propugnamos por una vejez activa, productiva y en bienestar humano, por lo elegimos esta historia, conmovedora por demás, para llevar el arte, que eleva el espíritu; recaudar fondos para la cena de navidad y entrega de cajas alimenticias a los adultos mayores en navidad, y tercero despertar el espíritu de la navidad en la familia dominicana”.

¿Por qué ir a ver el musical teatral que produces para la Fundación Manos Arrugadas y para el Teatro Lope de Vega?

“Porque es navidad, y debemos dejar que nos salpique por el espíritu de gratitud de la navidad, porque se elevarán nuestros niveles de bienestar y es posible que salgamos del teatro siendo mejores personas”.

Gianni, ¿Cómo evalúas el año a nivel artístico?

“Con sus altas y sus bajas. Hay que concienciar sobre los beneficios del disfrute del arte para el bienestar humano, elevar el nivel de educación de nuestra gente, y promover las actividades culturales en todos los niveles económicos, porque la atención es selectiva, y no se consume lo que no se conoce”.

Experiencia con el Teatro Lope de Vega

“Espectacular! Vamos ganando nuevos públicos, ofreciendo propuestas artísticas diferentes y ampliando la oferta cultural.