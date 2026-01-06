Destacan méritos para honrar a Rafael Corporán con calle

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

A propósito del reportaje publicado ayer en este diario, de la firma de la acuciosa periodista Ángela Peña, sobre el misterio que rodea la decisión de las autoridades correspondientes para designar una calle del Distrito Nacional con el nombre del fenecido locutor Rafael Corporán de los Santos, las reacciones de profesionales del micrófono e instituciones de la comunicación no se han hecho esperar.

ADORA

Rosa Olga Medrano, presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), dijo a ¡Alegría! que Corporán de los Santos fue una de las figuras más influyentes en la historia de la radiodifusión dominicana. “Su trayectoria marcó un antes y un después en la radio y la televisión nacional, no solo por su talento comunicacional, sino por su visión empresarial, su cercanía con la gente y su compromiso social”.

Medrano agregó que “Corporán dignificó la comunicación popular, convirtió los medios en una plataforma de servicio y solidaridad, y abrió oportunidades a generaciones de comunicadores, artistas y técnicos que encontraron en sus proyectos un espacio para crecer”.

La titular de ADORA, entidad que presidió Corporán, entre 1987 y 1989, destacó que su legado permanece vivo en la memoria colectiva y en la evolución misma de la radiodifusión dominicana.

“Dar su nombre a una calle constituye un gesto de reconocimiento que trasciende el tiempo, aporta permanencia a su legado y permite que nuevas generaciones identifiquen, recuerden y valoren el aporte de quien dejó una huella profunda en los medios de comunicación del país. ADORA valora y honra el aporte de quienes, como él, contribuyeron de manera decisiva al fortalecimiento de la radiodifusión y a su impacto positivo en la sociedad”.

ADOPAE

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE), presidida por Severo Rivera, considera necesario fijar una posición clara, responsable y respetuosa en torno a la dilación que persiste para designar una vía pública con el nombre de Rafael Corporán de los Santos, quien dejó una impronta indeleble en la comunicación dominicana.

“Proveniente de una familia humilde, libró innumerables batallas personales y profesionales hasta alcanzar una posición cimera en la industria creativa, expresada a través de la radio, la televisión, el empresariado de la comunicación y la política. Su legado no se mide solo en audiencia o éxito comercial. Se mide, sobre todo, en su vocación social. Con su programa Sábado de Corporán, de transmisión maratónica, consolidó uno de los ejercicios de asistencia social más sostenidos y visibles que haya conocido la televisión dominicana”.

RUBÉN DARÍO APONTE

El expresidente del Círculo de Locutores Dominicanos, Rubén Darío Aponte, resaltó que el trabajo de Corporán a favor de la gente humilde está ahí. Se ha identificado la Avenida Paseo de los Ríos, que cruza barrios humildes a los que él apoyó. Es el momento de tomar esta decisión”.

NAPOLEÓN BERAS

“Rafael Corporán de los Santos merece que una calle de su natal Santo Domingo lleve su nombre. Fue un hombre forjado en el trabajo enaltecedor que, proveniente de los estratos más pobres de la población. Por eso apoyamos, con toda firmeza, que Corporán debe ser honrado con el nombre de una calle en la capital”.

JESSIE PEPÉN

El veterano locutor de Panorama FM, dijo que “Corporán siempre tuvo presente los barrios marginales de sus orígenes. Una calle con su nombre es lo menos que se merece Rafael Corporán de los Santos”.