Los que nos dijeron adiós en este 2025 en el mundo del cine

La lista de celebridades del mundo del celuloide que nos han dejado en este 2025 que casi termina, comienza el 4 de enero, con la pérdida del reconocido actor mexicano Emilio Echevarría (80 años), popular por su papel protagonista en 'Amores Perros', ópera prima de Alejandro González Inárritú, y que también trabajó en otros reconocidos filmes como ‘El Álamo’ o ‘Babel’.

Días después, el 15 de enero, nos dejó David Lynch (78 años), el polifacético cineasta estadounidense, de un enfisema pulmonar. Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como ‘Terciopelo azul’, 'El hombre elefante' o 'Mulholland Drive', y la televisión con la inolvidable, y ya mítica ‘Twin Peaks’, serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.

Seis días después, fallece otro director de cine, el francés Bertrand Blier (85), quien lanzó a la fama a Gérard Depardieu en ‘Los rompepelotas’ que se caracterizó por un estilo provocativo que le valió un Oscar en 1979.

También a los 78 años, como Lynch, nos dejó, el 30 de enero, Marianne Faithfull, cantante y actriz británica.

Otras despedidas

El actor británico, Brian Murphy (92), más conocido por su papel en 'Los Roper' y 'Un hombre en casa', nos dejó el 2 de febrero y el brasileño Cacá Diegues (84), uno de los grandes nombres del Cinema Novo brasileño, murió el 14. Dos días después, el 16, falleció Yolanda Montes (93) la legendaria Tongolele, actriz y bailarina del cine de oro mexicano.

El actor Gene Hackman (95), una leyenda de Hollywood por su versatilidad y talento, murió el 18 de febrero de una manera tan dura como triste.

El 10 de marzo falleció Stanley R. Jaffe (84) productor y ejecutivo de cine estadounidense, con una larga carrera en Paramount y Columbia, ganador del Óscar a la Mejor Película por Kramer vs. Kramer.

Abril comenzó con la despedida al actor Val Kilmer(65) conocido por títulos como Batman, Top Gun y Tombstone, destacó por su carisma, versatilidad e intensidad interpretativa, capaz de transformarse por completo en cada papel.

En mayo,George Wendt (76), otro entrañable actor de telecomedia de los años ochenta-noventa, la inolvidable Cheers, falleció el 20 de mayo.

También nos dejaronClaudia Cardinale (87) 'la novia de Italia', la reconocida actrices Diane Keaton (79), y Pauline Collins (85).

El 12 de diciembre, murió el actor estadounidense Peter Greene (60). Se especializó en papeles de malvado en filmes como “ Pulp Fiction o La Máscara.

El 14 de diciembre ocurrió una desgracia; fueron encontrados los cadáveres del director y productor de cine, Rob Reiner (78), y el de su esposa, en su mansión de Los Ángeles, ambos apuñalados. Las investigaciones se centran en un hijo del matrimonio.