Don Miguelo de luto: muere hombre que lo crió

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Las palabras de dolor del intérprete urbano Don Miguelo provocaron una profunda tristeza el día de ayer, tras el fallecimiento de su abuelo, Ramón Valerio, una persona que amó profundamente.

El artista, criado en San Francisco de Macorís por sus abuelos Ramón Valerio y doña Olga, siempre manifestó un cariño especial hacia ellos, reconociéndolos públicamente como figuras claves en su formación y su desarrollo como artista.

Sin embargo, ayer el cantante tuvo que enfrentarse a uno de sus miedos más grandes. Según sus propias palabras, su corazón se le rompió al enterarse de la muerte del hombre que consideró un padre, quien lo acogió en momentos difíciles de su infancia, y gracias a su apoyo incondicional, no solo le brindó un hogar, también le ofreció cariño, cobija y un plato de comida caliente nunca le faltó.

“Viejo me debarataste en mil pedazos hoy”, expresó sobre su muerte.

Sobre su madre biológica María Lebrón, quien lo dejó al cuidado de sus abuelos siendo apenas un bebé, se recuerda que el intérprete de éxitos como “El marido de tu mujer”, “7 locas” y “Qué tú quieres”, no mantiene una relación cercana con ella, de acuerdo a sus últimas declaraciones. En el 2019 el rapero la enfrentó públicamente, por hablar mal de sus abuelos.

En cambio, con sus tutores, pilares fundamentales en su vida desarrolló un vínculo amoroso e incondicional.

La noticia causó múltiples reacciones. Cantantes como Lápiz Conciente, Fefita La Grande y Wason Brazobán lamentaron la muerte de “Don Valerio”, como cariñosamente le decían, y expresaron su solidaridad hacia Don Miguelo.

Las causas del fallecimiento del hombre que sobrepasaba los ochenta años de edad no fueron reveladas.