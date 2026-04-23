Muere Paloma Bonilla: su historia que marcó a muchos dominicanos

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Falleció este miércoles Paloma Bonilla, la influencer dominicana conocida por su historia de superación tras quedar en silla de ruedas a causa de una presunta mala práctica médica.

“Paloma fue una persona llena de luz, amor y bondad, cuya vida dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla”, indicó el comunicado publicado en sus redes sociales.

En la nota, sus allegados dicen que “su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones, como símbolo de cariño, fortaleza y alegría”.

“En este difícil momento, agradecemos sinceramente las muestras de apoyo, solidaridad y respeto que hemos recibido de familiares, amigos y allegados”, añadieron.

“Pedimos elevar una oración por su eterno descanso y por la fortaleza de toda la familia ante esta irreparable pérdida. Descansa en paz, Paloma”, aseguraron.

Se recuerda que Paloma Bonilla se dio a conocer tras compartir su historia de vida luego de quedar parapléjica.

Su caso también generó atención pública, debido al proceso judicial que llevaba en busca de justicia por la situación médica que afectó su movilidad.

A través de sus redes sociales compartió mensajes de esperanza e inspiración para muchas personas.