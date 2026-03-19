¿Y la Duluc cumplió? Así fue su desempeño en los premios Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Desde que se anunció que Georgina Duluc sería la conductora oficial de los Premios Soberano 2026, las expectativas estaban por las nubes. Todos esperaban el gran show de la autodenominada “reina de la alfombra".

Aquí te presentamos los momentos más destacados de su presentación junto a Irving Alberti:

Siete vestuarios, un fénix azul y una transformación absoluta

Duluc sorprendió con siete vestuarios a lo largo de la gala. Su primera aparición fue como el fénix azul, bajo el concepto Renacer Índigo, abandonando cualquier referencia al pasado para instalarse en una narrativa de transformación total.

Ya en el escenario, proclamó: “Siempre la más, nunca la menos, y jamás la más o menos”, dejando claro que estaba lista para marcar el inicio de la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano.

El escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito se encendió y la gala de los Premios Soberano 2026 arrancó oficialmente con un opening liderado por la autodenominada “reina de la alfombra”, Georgina Duluc.



Con la frase: “Siempre la más, nunca la menos, y mucho menos la más o menos”, Duluc tomó el escenario principal con una puesta en escena que marcó el inicio de la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano.

Irving Alberti aporta sazón y carisma

A la puesta en escena se unió “el manín” Irving Alberti, quien con su característico carisma sumó humor y complicidad al número.

Con su característica frase "ya saben que si no hay dinero, no me llamen", finalizó Duluc el opening que dio inicio a la gala.

Entre bromas, a lo largo de la ceremonia el dueto intercambió comentarios como:

Irving: “Tengo que reconocer que tú estás nítida todavía”.

Duluc: “Tú también, manín, estás enterito. Sin cabello como siempre y sin tener que afeitarte porque jamás te va a salir”.

Momentos emotivos y divertidos

La voz de Duluc se quebró al presentar el homenaje a las víctimas del Jet Set, uno de los instantes más conmovedores de la gala.

Durante la ceremonia, también acompañó al “manín” para dar paso a los presentadores de las distintas categorías, nominados y ganadores.

En un guiño espontáneo, en medio de la presentación, le dijo a Irving: “Súbeme el vestido que se me baja un poquito”, provocando risas entre el público y mostrando su naturalidad frente a la cámara.

Producción

La combinación de música en vivo, coreografía y efectos visuales completó una apertura que dejó claro por qué Georgina Duluc es considerada una de las figuras más icónicas de la alfombra roja dominicana.