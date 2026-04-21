El dúo cómico Cirko Marisko promete risas "sin palabras" en su show en Santo Domingo

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Por primera vez al reconocido dúo argentino de humor Cirko Marisko, que se presentará el próximo 2 de mayo, a las 8:00 de la noche, en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico.

El show de comedia producido por Covi Entertainment y Gava Producciones, promete una noche cargada de risas y entretenimiento para sus seguidores dominicanos.

Después de recorrer durante más de dos Décadas las calles, plazas , festivales y eventos en su país Argentina, Lucas y Martín, los creadores de CIRKO MARISKO, dan un nuevo paso en su carrera artística: este verano vivirán su primera temporada teatral completa con funciones en Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Cirko Marisko se ha destacado por desarrollar un estilo fresco que mezcla lo absurdo con chistes rápidos. Su propuesta escénica se caracteriza por la conexión directa con el público, logrando que cada función sea una experiencia dinámica, participativa y diferente.

Uno de los sellos distintivos del dúo es su capacidad de generar risas sin necesidad de recurrir exclusivamente a la palabra. Su rutina “risas sin palabras”, ampliamente aplaudidas en distintos países, demuestran el poder del lenguaje corporal, la improvisación y la creatividad como herramientas universales del humor.

Las boletas para esta única función ya están disponibles a través de www.ticketmax.com.do

El público dominicano tendrá así la oportunidad de disfrutar de una noche cargada de ingenio, interacción y humor inteligente de la mano de Cirko Marisco, en un espectáculo pensado para hacer reír de principio a fin, un show de comedia para toda la familia.