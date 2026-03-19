Enaltecen trayectoria de Jochy Santos con el Gran Soberano 2026

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Con discursos motivadores, optimismo y llamado a la justicia, la 41.ª edición de los Premio Soberano 2026, el galardón que resalta lo mejor del arte dominicano, fue celebrado anoche y distinguió con el Gran Soberano a Jochy Santos.

“De verdad que me siento muy contento de recibir este premio justo hoy que que en el día de hoy cumple año nuestro programa de radio, inició un día como hoy hace 30 años. Como mensaje final, por favor que la comunicación de nuestro país haya un poquito más de nivel y de respeto”, expresó Jochy Santos al recibir el galardón.

La ceremonia inició, con un opening cargado de energía y estilo a cargo de Georgina Duluc e Irving Alberti, quienes abrieron el telón de la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, dando paso al primer musical de la noche protagonizado por Milly Quezada con sus clásicos con “Vive”, “Es que lo tengo todo”, “Solo contigo”, “Para darte mi vida” junto a Elvis Crespo y “Volvió Juanita”.

Bajo la conducción de Georgina Duluc, la más esperada de la noche, junto a Irving Alberti, se llevó a cabo esta ceremonia donde resultó como ganadora Nelfa Núñez en la categoría “Animadora de televisión”, galardón que recibió emocionada, dejando un mensaje de motivación para aquellos jóvenes, que al igual que ella han sido minimizados.

Otros de los discursos que se destacaron en la gran noche del arte, fue el del equipo del programa radial Esto no es radio, quienes al recibir su primero, pidieron justicia por las víctimas de Jet Set y los niños desaparecidos.

En la parte de los musicales, el cantautor Pavel Núñez fue otro de los artistas que llevó sus éxitos al escenario. Seguido del cantante Colombiano Fonseca, quien cantó “Quiero volver”, “Enamorarte Mil Veces”, “Amaneció”, “Te mando flores”, “Si tú me quieres”, entre otros.

Toño Rosario puso al público a bailar merengue con “Machúcalo”, “Dale vieja dala”, “Beso a beso”, “como tú”, “Alegría”.

Uno de los musicales más dinámicos estuvo a cargo de Dalvin La Melodía, Crazy Design, Donaty y Jezzy El Chef.

El merengue fue el gran protagonista de la noche y no solo en las voces de los dominicanos, también el puertorriqueño Elvis Crespo tuvo su momento de brillar en solitario. Ebenezer Guerra, fue parte del musical de Crespo.

Soberanos especiales

Por sus aportes valiosos a la cultura e identidad dominicana, Dagoberto Tejeda recibió un Soberano Especial. Tejeda destacó en su discurso, que el reconocimiento no es solo para él, sino para todo el que contribuyó para que la música de los pueblos trascendiera.

Fonseca, fue el primer artista internacional en recibir un reconocimiento especial. El colombiano destacó que para él es un privilegio estar en el escenario de los Soberano y que siempre deseó estar ahí.

¡Cuba libre ¡gritó la actriz Carlota Carretero al finalizar el discurso, tras recibir el Premio a las Artes Escénicas por su carrera.

“Es un gran privilegio estar aquí, recibiendo esta distinción tan alta esta noche, gracias a Acroarte”, resaltó Carretero.

Homenaje a víctimas De Jet Set y otros fallecidos

El momento más conmovedor de la noche sin dudas fue el musical homenaje a las víctimas de Jet Set con una mención especial a Rubby Pérez, pero también a otras figuras fallecidas en otras circunstancias.

Martha Heredia con su hermosa voz, inició el homenaje que conmovió a más de uno. Dentro de las canciones que cantó Heredia estuvo “Sobreviviré” y “Volveré”. Seguido Robert Green, vocalista principal de la banda Barak, quien inició su participación con la famosa canción “Todo va a estar bien”, tema que se elevó en compañía de un hermoso coro.

De la mano de la cantante Mariladia Hernández, José Antonio Rodríguez recibió el Soberano al Mérito, por su legado como compositor e intérprete de gran impacto en la música latina.

“Hoy recibo este reconocimiento con gratitud y conciencia. ¿De qué sirve la poesía sino sirve para detener, aunque sea por un instante el ruido de las armas? El arte no está para adornar la vida, sino para defenderla”, resaltó Rodríguez.