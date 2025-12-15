La fama no lo cura todo

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Históricamente, la fama ha sido vendida como sinónimo de éxito arrollador, felicidad y bienestar casi generalizado, pero más allá de la popularidad, legiones de seguidores, contratos jugosos, mansiones de lujo, la realidad podría ser otra cosa.

Detrás del trabajo y las cuentas de banco soñadas, la escasez de salud mental es un tema que, poco a poco, ha sido colocado sobre la mesa por algunas figuras del entretenimiento, con el objetivo de concienciar a sus amplias comunidades sobre sus batallas emocionales y psicológicas también.

En ese sentido, el cantante colombiano Maluma sorprendió a muchos con el anuncio de su pódcast “Las Cosas como Son”, donde hará entrevistas para abordar sin filtro temas estigmatizados relacionados al bienestar mental.

De hecho, el primer capítulo de la primera temporada, inspirada en las herramientas utilizadas por el intérprete de “Borró Cassette”, quien admite que el 2025 fue uno de los años más difíciles en cuanto a salud mental, trata los silencios que nadie escucha detrás de las cámaras y los escenarios, el cual provocó que el cantante se quitara el traje de súper estrella y, sentado en una silla común, hablara sin egos con el corazón en las manos.

El cantautor español Alejandro Sanz, quien retrata en su éxito musical “Cuando nadie me ve” su lucha interna, estrenará documental homónimo el 27 de enero en Movistar Plus+ en España y también se atrevió a confesar públicamente que no estaba bien, “estoy triste y estoy cansando”.

Sumido en una crisis financiera, el cantante con más de 25 millones de discos vendidos y numerosos Grammys Latinos y anglosajones, visibilizó públicamente su lucha con la salud mental, por lo que se puso en manos de psiquiatra.

“Yo reconozco que cuando decidí hablar del tema se hizo un revuelo: me puse en mano de profesionales, tomé decisiones, redistribuí prioridades, porque me había pasado mi vida intentando hacer cumplir todas las expectativas de todo el mundo” y eso le pasó factura, señaló.

El cantante y productor colombiano J Balvin es también embajador y pionero del tema; ha utilizado sus plataformas para hablar de lo que duele y agobia, compartir señales de alerta y para promover prácticas de equilibrio mental.

También el urbano Nicky Jam se armó de valor al hablar sobre los problemas de alcoholismo combinados con episodios de ansiedad.

Actualmente, estas figuras continúan trabajando a favor de su salud mental y espiritual, mostrando que, aunque haya luz al final del túnel, el bienestar emocional precisa cuidado, incluso sin estar en riesgo aparente.