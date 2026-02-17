Festival de Viña del Mar será por RTVD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Del 22 al 27 de este mes, la audiencia dominicana podrá disfrutar en vivo de la transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Toda la magia que generan las presentaciones artísticas en el emblemático anfiteatro Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile, se podrá ver por Radio Televisión Dominicana (RTVD) el canal oficial en República Dominicana.

Considerado el certamen musical más influyente de habla hispana, Viña del Mar contará este año con una cartelera de estrellas que incluye a Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes, Yandel, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Paulo Londra y Matteo Bocelli, entre otros.

Como antesala a las galas artísticas de cada noche, RTVD “Tu televisión pública” lanzará el programa especial “RTVD Rumbo a Viña”, con siete emisiones en horario estelar (9:00 de la noche).

La producción televisiva tendrá un fuerte componente emocional y patriótico al celebrar los 40 años del triunfo de “Para quererte”, canción interpretada por Maridalia Hernández con letras de José Antonio Rodríguez y música de Manuel Tejada, que hizo historia en 1986 al obtener el primer lugar y la Gaviota de Plata.

La dirección de RTVD, encabezada por Iván Ruiz, reafirma con esta alianza su compromiso de elevar los estándares de la televisión estatal.