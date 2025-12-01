Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¡Llegó Vail! Amelia Vega anuncia el nacimiento de su sexto bebé con Al Horford y un dulce mensaje

La ex Miss Universo 2003, Amelia Vega, enterneció las redes la noche de este domingo al anunciar el nacimiento de su sexto bebé junto al baloncestista de la NBA Al Horford.

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

La pequeña, llamada Vail Horford Vega, llegó al mundo el 26 de noviembre de 2025, según confirmó la también artista con dos fotografías de la recién nacida y un mensaje que derritió corazones.

Amelia Vega: 

“Vail Horford Vega. Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor… todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción. Te amo, chiquita mía”, expresó Vega, provocando miles de reacciones de los seguidores que celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia.

Momentos antes, la primera -y hasta ahora única- Miss Universo dominicana había compartido una imagen embarazada, acompañada de un mensaje igual de emotivo: “Vail Horford Vega 11.26.25. Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón”.

La pareja ha formado una sólida familia a lo largo de los años y, con la llegada de Vail, ya suman seis hijos: Ean, Alia, Ava, Nova, Mila y ahora la recién nacida Vail.

