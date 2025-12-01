Fotos
¡Llegó Vail! Amelia Vega anuncia el nacimiento de su sexto bebé con Al Horford y un dulce mensaje
La ex Miss Universo 2003, Amelia Vega, enterneció las redes la noche de este domingo al anunciar el nacimiento de su sexto bebé junto al baloncestista de la NBA Al Horford.
La pequeña, llamada Vail Horford Vega, llegó al mundo el 26 de noviembre de 2025, según confirmó la también artista con dos fotografías de la recién nacida y un mensaje que derritió corazones.
Amelia Vega:
Momentos antes, la primera -y hasta ahora única- Miss Universo dominicana había compartido una imagen embarazada, acompañada de un mensaje igual de emotivo: “Vail Horford Vega 11.26.25. Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón”.
La pareja ha formado una sólida familia a lo largo de los años y, con la llegada de Vail, ya suman seis hijos: Ean, Alia, Ava, Nova, Mila y ahora la recién nacida Vail.