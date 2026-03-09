Franco Escamilla llega a RD con su espectáculo '1995': Humor ácido y nostalgia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reconocido comediante mexicano Franco Escamilla se presentará en Santo Domingo con su esperado espectáculo “1995”, en dos funciones exclusivas que prometen conquistar al público dominicano con su característico humor ácido, inteligente e irreverente.

Las presentaciones se realizarán el sábado 21 de marzo a las 8:00 de la noche y el domingo 22 de marzo a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio de la Casa San Pablo, en Santo Domingo, bajo la producción de Covi Entertainment y ¡E! Eventos.

En “1995”, Escamilla aborda, con su sello inconfundible, temas de la vida cotidiana, anécdotas personales y una mirada irónica a los años noventa. El espectáculo combina humor, y nostalgia, con la que logra una conexión directa con el público, esa que lo ha convertido en uno de los humoristas más influyentes y favoritos en habla hispana.

Considerado por muchos como el “amo del sarcasmo”, el comediante regresa con una propuesta renovada en la que promete dos noches cargadas de risas, identificación y memorias noventeras.

Las boletas están disponibles a través de ticketmax.com.do.