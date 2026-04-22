La fuerza de “Evita” llega con cuatro únicas funciones a RD

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La fuerza, la pasión y la historia de una de las mujeres más influyentes de América Latina cobran vida en el escenario con el musical “Evita”, una producción de gran formato que se presentará en el teatro de Theamus, ubicado en el piso 5 de Blue Mall, en cuatro únicas funciones los días 16, 24, 25 y 26 de abril.

Con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, Evita narra la intensa vida de Eva Perón, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una figura clave en la historia argentina, símbolo de lucha, carisma y conexión con el pueblo.

Esta nueva puesta en escena está protagonizada por tres jóvenes talentos del teatro musical dominicano: Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David, quienes asumen el reto de dar vida a los personajes centrales con una interpretación cargada de emoción y profundidad. A ellos se suma un vibrante ensamble compuesto por 20 jóvenes artistas, cuyo trabajo es fundamental para construir la narrativa y dar vida a la energía colectiva que define este musical.