¿Por qué la gente le gusta tanto este contenido?

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

En los últimos días, los medios digitales se han llenado de comentarios, memes y debates en torno a La Casa de Alofoke y la Mansión de Luinny.

Ambos proyectos, centrados en el entretenimiento, el estilo de vida cotidiano del dominicano y la exposición de figuras del medio, han captado una atención masiva que va mucho más allá del mundo del espectáculo.

Pero, ¿por qué a tanta gente le gusta este tipo de contenido?

El sociólogo Celedonio Jiménez dio a conocer a perodistas el Hoy Digital que ambos espacios ofrecen una lectura de este fenómeno.

Según explicó, el auge de programas y formatos como estos responde a una necesidad social de evasión de los problemas del diario vivir.

La Mansión de LuinnyFuente externa

“En una sociedad como la nuestra, con tantos y tan diversos problemas sociales y económicos, entre ellos un muy bajo nivel de calidad educativa, una buena parte de la gente opta por los contenidos ligeros, relajantes, no problematizadores, ni que supongan sólidas reflexiones”, señaló Jiménez.

Desde su óptica, el profesor meritísimo de la UASD. dijo que la vida cotidiana en República Dominicana está marcada por el estrés y dificultades y ante ese panorama, el entretenimiento funciona como una válvula de escape colectiva.

“Dentro de la gran situación de estrés que vive buena parte de la población dominicana, se entiende que en el país haya una masiva propensión al consumo de espectáculos de disfrute, que permitan "sobrellevar" una realidad difícil para las mayorías trabajadoras y las fracciones más bajas de la clase media”, explicó.

La Casa de Alofoke 2Fuente externa

El miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, también relacionó este contenido con conectar emocionalmente con el público y ofrece un espacio donde la gente se siente representada.

“El seguimiento masivo de la música y canciones llamadas "urbanas", es una prueba de lo afirmado, Esto, independiente de las críticas válidas que han derivado, dado que su contenido no enfrenta la realidad, ni induce a su transformación o mejoramiento”, aseguró.

Jiménez entiende que este tipo de programas no necesariamente contribuyen a reflexionar sobre los problemas sociales o a transformarlos, pero sí revelan una verdad sobre la sociedad dominicana actual.