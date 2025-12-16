Giovanny Cruz publica obra “Ecos de sangre”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Giovanny Cruz Durán, una figura cultural y escritural muy completa dentro de nuestra singular historia: académico de la lengua, dramaturgo, novelista, poeta, cuentista, ensayista, guionista, actor y director teatral, nos presenta su nueva obra “Ecos de sangre”. En este libro, su autor es cuidadoso al convertir el suceso taíno en argumento literario. Evita la trampa del localismo, el simplismo y lo folklórico. Parte de un acontecimiento insular para proyectar la trama hacia lo universal.

Giovanny Cruz es el autor dramático que con mayor profundidad ha trabajado el suceso taíno en sus creaciones literarias. De su mitología resalta que el dios primordial de los taínos, Yucahú Bagua Maorocoti, es el único dador que ha conocido: —Yucahú: dador de yuca —ha proclamado el escritor. En esta obra, como ya hizo en su poemario “Areytos: cantos entre el cielo y la tierra”, Cruz incorpora parte del encantador idioma de nuestros taínos. Lo que constituye, por demás, un gran aporte lingüístico. Que sean las páginas de “Ecos de sangre” que abran para el lector y futuros espectadores el siempre intenso y hermoso telón de Giovanny Cruz.