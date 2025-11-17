¿Gira mundial de Los Tigres del Norte?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El empresario del entretenimiento hispano más importante de EE. UU., Pedro Zamora, presidente de Zamora Live, anunciará desde República Dominicana la gira mundial de la legendaria agrupación Los Tigres del Norte, el próximo lunes 24 de noviembre en el Hotel Embajador. La agrupación llega al país luego de obtener en los Premios Grammy Latino el galardón a Mejor Álbum de Música Norteña por su producción “La Lotería”, así como el premio a Mejor Canción Regional Mexicana, con el tema principal del disco, “La Lotería”.

En el evento, que reunirá a la prensa nacional, internacional e invitados especiales, se ofrecerán detalles sobre la gira mundial, la fecha del primer concierto en República Dominicana, y los planes y proyectos que impactarán favorablemente la industria del entretenimiento y el turismo, en un abrazo cultural entre México y República Dominicana. Todo ello impulsado por la visión de Zamora, líder en el mercado de conciertos en vivo en EE. UU., reconocido por Billboard como parte de los “Billboard Latin Power Players” en 2020 y galardonado en múltiples ocasiones por su contribución a la música mexicana, con una trayectoria de más de 25 años en la industria del entretenimiento y el espectáculo.

Los Tigres del Norte son una agrupación mexicana marca país, con ventas que superan los 30 millones de copias. Su música, impulsada por la diáspora mexicana, ha llegado a todos los continentes. Además, es la única agrupación mexicana que ha logrado ganar 6 premios Grammy estadounidenses y 14 Grammy Latino. Han filmado decenas de películas y su estilo, basado en la música regional mexicana, ofrece una lírica que fluctúa entre lo romántico y el corrido, con un repertorio que incluye más de 80 discos grabados.