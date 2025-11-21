Hoy celebramos el Día Mundial de la Televisión

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Cada 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Televisión, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1996, con objetivo de resaltar y promover intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura, de las naciones.

Partiendo de esta premisa, vamos a resaltar algunas producciones que actualmente caminan por este territorio.

Una de las novedades televisivas de este año es el programa “Migrantes”, de la periodista Millizen Uribe producido por Gelen Gil.

Este espacio que se transmite cada sábado a las 9:00 de la noche por Telesistema, canal 11, es una propuesta educativa, que a través de las diferentes historias de sus protagonistas, aporta valores.

Con casi tres décadas en la televisión nacional el programa “Con Jatnna” de la comunicadora y productora, Jatnna Tavárez, sigue firme en la parrilla local todos los domingos por Color Visión.

Otra interesante propuesta la presenta Ingrid Gómez con “Mujeres al Borde”, es un programa de entrevistas, conocido como un talk show, en el que se debaten cada semana temas de actualidad de la mano de reconocidos expertos, así como su particular formato de entrevistas a mujeres y hombres que inspiran. El programa se transmite por Telesistema los sábado a las 10:30 de la noche.

El programa “Esta noche Mariasela”, de la veterana comunicadora Mariasela Álvarez, se suma a las propuestas de calidad que permanecen en la televisión dominicana, con una producción apegada a los valores.

Por otro lado está “Qué Chévere es Saber”, un programa educativo de entretenimiento de televisión que conjuga juegos de cultura general con la participación de invitados especiales. Ramcelis de Jesús, “La Moree”, Irvin Alberti, Enrique Quailey y Albert Mena, son los conductores, del espacio que se transmite los sábados por Color visión.