Ilegales celebró 30 años con puros éxitos

} La emblemática agrupación Ilegales, liderada por Vladimir Dotel, conmemoró sus 30 años de trayectoria con un concierto inolvidable en la Feria Ganadera, producido por SD Concerts de Saymon Díaz.

La lluvia que cayó sobre la capital dominicana no detuvo la fiesta ni la energía de los fanáticos, quienes corearon cada tema bajo el aguacero.

Desde el escenario, con un montaje de primer nivel, Vladimir Dotel junto a sus dos cantantes, David “Chino” Díaz y Junior Pimentel, acompañados de su equipo, prometieron una noche memorable y cumplieron con creces.

Durante dos horas, el trío repasó los temas que marcaron a toda una generación. Canciones como “Ya no toy pa’ eso”, “El lobo”, “Las Mujeres”, “Solo te quiero amar”, “Fiesta caliente”, “Haciéndome el loco”, “Tamo happy”, “La cosita”, “Sigan bailando”, “Mi corazón es delicado” y “Tu recuerdo” hicieron vibrar a los asistentes.

También incluyeron “Solo tú”, “La Pastilla”, “La Botella”, “Una copa de licor”, “La morena” y “Ayántame”, que forman parte de su trayectoria por tres décadas.

En un momento emotivo, Dotel se dirigió al público: “Muy buenas noches Santo Domingo, muy agradecido de que hayan esperado debajo de esta lluvia. Estamos aquí mojándonos, pero la lluvia no para… que siga la rumba”, agradeciendo a los fanáticos por desafiar la lluvia y demostrar su lealtad.