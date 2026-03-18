Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Insuperable emociona con mensaje poético previo a los Premios Soberano 2026

La artista urbana La Insuperable compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de sensibilidad y simbolismo en la antesala de los Premios Soberano. En su publicación expresó: “Una gran noche sin la Luna, nunca brillaría igual… porque hay presencias que, aunque silenciosas, lo iluminan todo ".

La Insuperable utilizó la metáfora de la luna para resaltar la importancia de ciertas presencias que iluminan incluso en silencio.

: Su participación en la gala genera gran interés, tanto por su estilo musical como por su capacidad de conectar con el público a través de gestos y palabras.

Premios Soberano 2026: La ceremonia reúne a las principales figuras del arte y entretenimiento dominicano, y cada detalle compartido por los artistas aumenta la expectativa de la noche.