Premios Soberano rinde homenaje póstumo a las más de 230 víctimas mortales del Jet Set

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Un emotivo homenaje póstumo se rindió la noche del miércoles durante los Premios Soberano 2026 a las más de 230 víctimas mortales de la discoteca Jet Set, la más grande tragedia de la historia de la República Dominicana.

Mientras cantaba la artista Martha Heredia y el grupo cristiano Barak, en pantalla gigante se presentaron todos los nombres de los que perecieron en el derrumbe del techo del desaparecido referente de entretenimiento de la capital dominicana.

Durante el homenaje, los presentes en la entrega del espectáculo más importante del país, en el Teatro Nacional, se pusieron de pies y se mostraron emocionados, al recordar a las cientos de personas que dejaron de existir la madrugada del 8 de abril del 2025.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en la República Dominicana.

La gala de la entrega número 42 de Premios Sobereno se desarrolla esta noche, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. Es transmitida a nivel nacional por de Color Visión, canal 9, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univisión y la plataforma de streaming ViX, bajo la producción César Suárez Jr, y con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas.