Janette Márquez fue recibida en El Vaticano por el Papa León XIV

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La soprano dominicana Janette Márquez fue recibida por el Papa León XIV con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, gracias a gestiones realizadas por la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, en Roma, Italia, encabezada por el embajador Víctor Suárez Díaz.

El sitio web del Vaticano destacó la presencia de la artista dominicana, quien, en compañía de su madre, Gleny Márquez, recibió la bendición del Santo Padre, a quien le entregaron una imagen de la Virgen de la Altagracia.

Al reseñar su participación, el sitio oficial del Vaticano publicó la siguiente nota: “En el camino del vínculo entre la cultura y la espiritualidad, capaz de superar las barreras, se inscribe la participación en la audiencia de la soprano dominicana no vidente Janette Márquez”, indica la reseña.

El Papa León XIV comentó: “El arte ha sido el milagro que Dios me ha regalado en la vida”, sosteniendo entre sus manos una pintura de la Virgen de la Altagracia Peregrina, a quien Janette Márquez dedicó recientemente en Roma un concierto promovido por la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede.

La soprano dominicana no vidente se encuentra en Roma, donde ofreció un concierto lírico en honor a la Virgen de la Altagracia, como parte de las actividades conmemorativas dedicadas a la patrona del pueblo dominicano y de una agenda cultural que resalta la fe, la identidad y la inclusión del talento nacional en escenarios internacionales.

La presentación tuvo lugar en la iglesia de Santa Ana, en el Vaticano, y sirvió para despedir la pintura de la Virgen de la Altagracia Peregrina, que formó parte de la exposición Rutas de Esperanza: Arte Contemporáneo Dominicano, celebrada en Roma y que regresa a Quisqueya.