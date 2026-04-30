Jazz de RD: Celebra legado en su día

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

A propósito de la celebración del Día Internacional del Jazz, hoy 30 de abril, en la escena dominicana destacan figuras de proyección mundial como Michel Camilo, el pianista dominicano con mayor alcance internacional.

Dueño de una amplia discografía, es ganador de dos premios Grammy que destacan entre los numerosos reconocimientos a su carrera profesional.

Además, se destaca Mario Rivera, quien al igual que Camilo emigró a Estados Unidos para ampliar su conocimiento musical. El músico multinstrumentista murió el 2007 en la Gran Manzana, la misma ciudad que le permitió conquistar su sueño.

El arreglista dominicano, es reconocido por haber tocado con afamadas orquestas de jazz junto a figuras como Machito, Mario Bauzá, Chico O'Farrill, Tito Rodríguez, Michel Camilo, Eddie Palmieri, Sonny Stitt, Roy Haynes, George Coleman, Tito Puente y Dave Valentín.

Asimismo, Juan Francisco Ordóñez González, guitarrista y compositor, también ha impactado el género mediante una fusión de blues y rock.

De su lado, Sandy Gabriel, saxofonista y compositor, se formó en agrupaciones de jazz en zonas turísticas y está dentro los primeros jazzistas dominicano en llevar el jazz al Teatro Nacional, como propuesta propia y original. Recibió el Premio Soberano 2012 como Mejor Concierto del Año.

Pengbian Sang, hijo de un emigrante chino, quien fusiona el jazz con bossa nova y elementos caribeños, es un veterano músico que ha logrado mantenerse en el gusto popular.

Es reconocido principalmente por ser fundador y director de Retro Jazz, una agrupación que se ha destacado por reinterpretar clásicos de la música dominicana.

Para honrar el poder del jazz, proclamado por la Unesco como fuerza para la paz, el país celebra el RD Jazz Festival como el evento más prestigioso dentro de ese género.