Karol G estrenó ayer especial de televisión

Color Visión fue la ventana oficial en República Dominicana para la transmisión ayer domingo, de “La Premiere”, el especial televisivo de Karol G, que muestra escenas inéditas y relatos íntimos de su más reciente producción musical.

Con esa difusión, el canal 9 continúa fortaleciendo la variedad temática que ha ofrecido al público desde su fundación, hace 56 años, ampliando la apuesta por contenidos internacionales de alto impacto.

La información fue ofrecida mediante un comunicado por Ángel Laureano, director de Color Visión, quien destacó la importancia de que la audiencia dominicana disfrute este estreno global en tiempo real.

La emisión simultánea en 40 países convirtió a Karol G en la primera artista latina en presentar un proyecto de ese alcance en televisión internacional, permitiendo que el público local viva la experiencia junto a millones de espectadores. “La Premiere” es considerada la obra más ambiciosa del universo Tropicoqueta. Se trata de una experiencia visual inmersiva, que expande la narrativa del álbum y la proyecta a otra dimensión. El especial incluye presentaciones exclusivas, arreglos reimaginados, versiones únicas y apariciones especiales de artistas y personalidades invitadas. Con una duración de casi 45 minutos, la producción tomó un año de planificación y rodaje.