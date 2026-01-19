Locutor dominicano Martín Alcántara brilla en los Premios SOVAS con dos estatuillas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo-. El destacador locutor dominicano Martín Alcántara obtuvo 2 estatuillas en los premios de la Sociedad de Artista de la Voz de Estados Unidos, popularizado como “SOVAS”, en los cuales había ganado anteriormente en el renglón Voz para Promo TV en Español.

En esta ocasión, Alcántara fue premiado en las categorías: Canción Hablada, por su la pieza “Lo que Vi”, un poema de su autoría, escrito en honor al nacimiento de su hija Lía hace 15 años; y Mejor Pagina Web, por el buen diseño y presentación de su página web, que es utilizada para la promoción de los talentos de su voz.

En esta edición número 12, correspondiente al 2026, el talentoso locutor criollo, además, estaba nominado en los renglones de los premiso SOVAS: Demo Corporativo, con el Demo Promo TV, una compilación de sus mejores promos para RTVD; y el Tráiler TV, con el tráiler de la grandiosa serie animada de RTVD Trinitarios.

La premiación fue celebrada en una ceremonia que contó con la presencia de más de 400 estrellas de la voz del mundo y el reconocimiento a la trayectoria como artista de la voz del actor Laurence Fishburne, en cuya exaltación recibió el premio Jame Earl Jones de la mano de afamada Actriz Angela Basset.

También, recibió el premio Apex por su carrera como VoiceOver el locutor ecuatoriano Fabián Toro y fue homenajeada la locutora estadounidense Debee Hirata.

Los asistentes calificaron a esta esta edición como las más combatida de todas debido a la participación de talentos de la voz de varios países.

La destacada locutora de ABC y los Oscars, Debee Hirata, señaló que cada año la competencia se pone más reñida debido a los estándares que se van alcanzando y que cada locutor va mejorando.

*Premiación y talentos del ganador*

Esta premiación de la Sociedad de Artistas de la Voz (SOVAS) es la más prestigiosa celebración de VoiceOver en el mundo. Reconoce a participantes de Estados Unidos, Hispanoamérica, Europa, Medio Oriente y Asia.

Alcántara es un locutor dominicano de 30 años de carrera. Su voz se destacó en medios de suma importancia en el pasado y presente de los dominicanos, como Radio Universal, Radio 920, Power 103 FM y CDN Cadena De Noticias Radio.

Su voz en off brilló para los Leones del Escogido en las temporadas 1999-2004, Para “Que Viva el Merengue” y el especial de televisión de Jatnna Tabares, desde el 2006 hasta 2008.

Su voz también se destacó para marcas e instituciones como: Distribuidora Corripio, EDEEste, Codocafe, Cooperativa San José y actualmente Cooperativa Mamoncito.