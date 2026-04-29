Música
Manny Cruz logra primer disco de oro
La certificación otorgada por la Recording Industry Association of America (RIAA Latin) se fundamenta en unidades certificadas que abarcan ventas físicas, descargas digitales y streams equivalentes, así como consumo dentro del mercado de los Estados Unidos.
El artista dominicano Manny Cruz recibió el primer disco de oro de su carrera con el sencillo “Las puertas del cielo”, interpretada junto a Anthony Santos.
La certificación otorgada por la Recording Industry Association of America (RIAA Latin) se fundamenta en unidades certificadas que abarcan ventas físicas, descargas digitales y streams equivalentes, así como consumo dentro del mercado de los Estados Unidos.
“Escribí esta canción con mucha ilusión, pensando en cantarla junto a Anthony Santos. Primero se me dio esa colaboración soñada, y luego recibir este disco de oro ha sido algo maravilloso”, reflexiona sobre la bachata romántica que aborda desamor, traición y arrepentimiento.