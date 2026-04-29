Manny Cruz logra primer disco de oro

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El artista dominicano Manny Cruz recibió el primer disco de oro de su carrera con el sencillo “Las puertas del cielo”, interpretada junto a Anthony Santos.

La certificación otorgada por la Recording Industry Association of America (RIAA Latin) se fundamenta en unidades certificadas que abarcan ventas físicas, descargas digitales y streams equivalentes, así como consumo dentro del mercado de los Estados Unidos.

“Escribí esta canción con mucha ilusión, pensando en cantarla junto a Anthony Santos. Primero se me dio esa colaboración soñada, y luego recibir este disco de oro ha sido algo maravilloso”, reflexiona sobre la bachata romántica que aborda desamor, traición y arrepentimiento.