Maroon 5 enciende Chavón

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La agrupación Maroon 5 regresó a República Dominicana para presentarse este 1 de mayo de 2026 en el anfiteatro de Altos de Chavón, donde inició su concierto a las 9:33 de la noche con una apertura vibrante al ritmo de Harder to Breathe.

El espectáculo continuó con Lucky Strike y This Love, uno de los temas más coreados por el público. Durante esta última interpretación, el vocalista Adam Levine pidió en español a los asistentes que se pusieran de pie y cantaran, generando una respuesta inmediata en el anfiteatro.

La energía se mantuvo con Stereo Hearts y Animals, que reforzaron la conexión entre la banda y los presentes. Hasta el momento, han interpretado seis canciones en un inicio marcado por la participación del público.

El concierto forma parte de su regreso al país con un espectáculo que combina grandes éxitos y material reciente. Con más de dos décadas de trayectoria, Maroon 5 ha consolidado una carrera internacional caracterizada por la fusión de pop, rock y R&B, así como por la voz distintiva de Levine.

La banda acumula múltiples premios Premios Grammy, más de 100 millones de álbumes vendidos y una amplia lista de canciones que han encabezado rankings globales, lo que refuerza la expectativa del público dominicano en esta presentación.