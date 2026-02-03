Millizen Uribe agradece nominación del programa “Migrantes” a los Premios Soberano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D. – La periodista Millizen Uribe expresó su profundo agradecimiento por la nominación del programa televisivo Migrantes en la categoría Programa de Temporada de los Premios Soberano, un reconocimiento que valida una apuesta innovadora dentro de la televisión dominicana y del periodismo audiovisual de calidad.

“Esto no es solo una nominación. Es el reconocimiento a historias contadas con respeto, rigor profesional y corazón. La nominación de Migrantes representa un respaldo a la televisión local, al esfuerzo de las producciones criollas y motiva el regreso de las grandes apuestas audiovisuales”, expresó Uribe, conductora y coproductora del espacio.

Millizen Uribe y Gelen Gil, conductora y productora de Migrantes

Millizen agradeció a Acroarte por valorar propuestas que elevan la conversación pública y reconocen la excelencia narrativa en la televisión dominicana; al público por su respaldo constante; a los patrocinadores por creer en el proyecto; y, de manera especial, a las comunidades migrantes que trabajan y aportan al desarrollo de la República Dominicana, y que abrieron sus puertas para compartir sus historias.

Migrantes fue concebido bajo la producción, idea y conceptualización de Gelen Gil; la realización y dirección de fotografía de José Luis Alcántara; la edición de Orlando Almonte; y la producción en línea de Malena de Jesús Kelly, convirtiéndose en el primer programa de temporada especializado en migración en la República Dominicana.

Millizen Uribe en el acto de lanzamiento de Migrantes.

La fotografía estuvo a cargo de Junior Reynoso, con coordinación y asistencia de producción de Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. El estilismo fue responsabilidad de Radhamés Espíritu; el maquillaje de Patty Astacio y el peinado de Malyoret Pujols.

Sobre Migrantes

El programa se transmitió semanalmente en horario estelar por Telesistema y fue rodado en locaciones como Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago y la zona fronteriza.

A lo largo de su primera temporada presentó 13 episodios dedicados a comunidades migrantes de 13 países, entre ellos España, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Venezuela, Haití, Cuba y China, así como comunidades afrodescendientes de Samaná, la comunidad judía de Sosúa y la sirio-libanesa, destacando a la República Dominicana como país receptor.

Milizen Uribe y Gelen Gil

Impacto digital

Más allá de la pantalla, Migrantes logró un impacto significativo en plataformas digitales. Entre agosto y noviembre de 2025 registró más de 1.6 millones de visualizaciones en Instagram, 84 mil interacciones, 300 mil vistas en TikTok, y un crecimiento sostenido de su comunidad digital, superando los 8 mil suscriptores en YouTube y acumulando más de 79 mil horas de reproducción.

Todo el contenido del proyecto está disponible en las redes sociales y el canal de YouTube Migrantes RD.

Sobre Premios Soberano

Los Premios Soberano, que entrega la Asociación de Cronistas de Arte, ACROARTE volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr. y copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana.

Se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, en el Teatro Nacional Eduardo Brito con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.

El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.