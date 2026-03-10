Keanu Reeves y otras estrellas de Hollywood eligen República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El actor canadiense Keanu Reeves , famoso por sus papeles en Matrix y John Wick, fue captado cenando en un restaurante de Boca Chica, al este de Santo Domingo. Su visita ha desatado rumores sobre un posible rodaje en el país, mientras República Dominicana consolida su posición como destino privilegiado para producciones de Hollywood.

La presencia del actor ha despertado especulaciones sobre un nuevo proyecto cinematográfico. Según el portal especializado SensaCine, Reeves podría encontrarse en República Dominicana para el rodaje de una película que mezclaría elementos de Edge of Tomorrow y The Shallows, con estreno previsto para 2027. La trama seguiría a un contrabandista atrapado en un bucle temporal en el mar Caribe, rodeado de cadáveres, mercenarios y tiburones. Sin embargo, ni el actor ni la producción han confirmado oficialmente estos detalles.

República Dominicana se ha convertido en un escenario recurrente para grandes producciones internacionales. En 2021, Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe filmaron The Lost City en La Romana y Casa de Campo. También se han rodado escenas de Pirates of the Caribbean y otras superproducciones que han aprovechado las playas, fortalezas coloniales y paisajes caribeños del país.