Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La artista colombiana Karol G fue reconocida este miércoles con el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Canción Pop, por su tema “Si Antes Te Hubiera Conocido”, una composición que ha conquistado al público por su emotividad y autenticidad.

El galardón fue otorgado durante la ceremonia celebrada en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, donde se destacó el trabajo de Karol G como compositora principal de la canción.

“Si Antes Te Hubiera Conocido” se ha convertido en uno de los éxitos más representativos de su carrera reciente, con una letra que explora el arrepentimiento amoroso y la nostalgia, acompañada de una producción que mezcla pop latino con influencias acústicas.