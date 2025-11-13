Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Música

Premios

“Si Antes Te Hubiera Conocido” le da a Karol G un Latin Grammy

Karol G (Fuente externa)

Karol G (Fuente externa)

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La artista colombiana Karol G fue reconocida este miércoles con el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Canción Pop, por su tema “Si Antes Te Hubiera Conocido”, una composición que ha conquistado al público por su emotividad y autenticidad.

El galardón fue otorgado durante la ceremonia celebrada en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, donde se destacó el trabajo de Karol G como compositora principal de la canción. 

“Si Antes Te Hubiera Conocido” se ha convertido en uno de los éxitos más representativos de su carrera reciente, con una letra que explora el arrepentimiento amoroso y la nostalgia, acompañada de una producción que mezcla pop latino con influencias acústicas.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking