Manuel Turizo lanza su nuevo álbum “Apambichao”

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El artista certificado Platino y nominado al Latin GRAMMY, Manuel Turizo, presenta APAMBICHAO, su quinto álbum de estudio.

El proyecto, lanzado bajo el sello La Industria INC, fusiona sonidos del pop latino y la música urbana en una propuesta que celebra la identidad cultural de Colombia a través de su música, tradiciones y la energía de su gente.

Con APAMBICHAO, Turizo entrega un trabajo profundamente inspirado en sus raíces.

El álbum retrata la esencia de las calles colombianas: sus colores, su gastronomía, los raspados en las esquinas, la autenticidad de su gente y la atmósfera tropical que define gran parte de su identidad cultural.

A lo largo de 15 temas, el artista construye una narrativa musical que combina romance, ritmo y una conexión directa con el espíritu caribeño que caracteriza su sonido.

En el universo creativo de Turizo, “apambichao” es más que una palabra: es un estado emocional, una actitud que invita a vivir con autenticidad, a tu propio ritmo y sin pretensiones.

El focus track del álbum, “Te hacen falta dos”, se estrena junto a su video oficial, una pieza audiovisual cargada de color, movimiento y referencias visuales a la cultura colombiana, reforzando el concepto artístico del proyecto.

Como antesala del lanzamiento, Manuel presentó el sencillo “Apambichao” junto a Maluma, una canción que marcó el tono del álbum con una mezcla de sensualidad, ritmo y la energía festiva que define el sonido contemporáneo de Colombia.

El lanzamiento de APAMBICHAO también incluye una serie de visualizers que expanden su universo visual, entre ellos “Dos Lunas”, “Cumbia Playera” junto a Emilia, “No me mientas así” con Dei V, “Sunset en la Sanse” junto a Dálmata, “Te creo”, “La Buena Mujer” con Luis Alfonso, “Plo plo plo” y “Mi loca” junto a Xavi, entre otras piezas que acompañan el lanzamiento.

Con APAMBICHAO, Manuel Turizo reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español, con un proyecto que conecta con sus raíces mientras expande su propuesta artística hacia nuevas dimensiones sonoras.

Tracklist – Apambichao

Intro: Viene el apambichao

Apambichao ft. Maluma

Dos Lunas

Te creo ft. Diomedes Díaz

No me mientas así ft. Dei V

Plo plo plo

Sunset en la Sanse ft. Dálmata

Interlude

Te hacen falta dos

Mi loca ft. Xavi

La Buena Mujer ft. Luis Alfonso

Cumbia Playera ft. Emilia

Mírame ahora

Por un pendejo no se llora

Cosas de enamorao

El álbum APAMBICHAO ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre Manuel Turrizo

Manuel Turizo se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la música en español a nivel global.

Su éxito “La Bachata” se convirtió en la canción latina solista más escuchada en la historia de Spotify, alcanzando certificación Platino en Estados Unidos y múltiples certificaciones en Latinoamérica, mientras se mantenía en los listados globales. Sus colaboraciones con artistas como Shakira, Grupo Frontera y Marshmello han liderado los charts latinos en Estados Unidos.

En noviembre de 2024, lanzó su álbum 201, un proyecto que reflejó su evolución artística a través de una mezcla de ritmos latinos y sonidos urbanos.

A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, incluyendo tres premios en los Latin Billboard 2023 por “La Bachata” y “El Merengue”, además de un Latin American Music Award. Recientemente fue destacado en el Power of Young Hollywood de Variety, incluido en la lista 30 Under 30 de Forbes y nombrado Músico del Año por GQ México & Latinoamérica. Su impacto trasciende la música, colaborando con marcas como Fendi, Dior y Balmain, además de aparecer en publicaciones como Vogue, GQ y ELLE. Con presentaciones en programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Good Morning America, así como su participación en eventos como el desfile de Macy’s Thanksgiving Parade, el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center y la final de America’s Got Talent, Turizo continúa expandiendo su alcance global.

Además, mantiene alianzas con compañías como McDonald’s, American Eagle y Nesquik. En abril anunció una gira internacional que recorrerá más de 25 ciudades en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

A sus 25 años, Manuel Turizo sigue marcando el ritmo de la música en español, consolidándose como una de las voces más influyentes de su generación.