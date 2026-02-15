Descubre 'La Llama': el nuevo sencillo de Pablo Cavallo que cautivará corazones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Pablo Cavallo inaugura el año con “La Llama”, una balada pop que arde de pasión justo en estas fechas de amor. Su videoclip, bajo la dirección de Francisco Pérez y producido por Nebulosa Audiovisual junto a Pablo Cavallo, emana toda esa fuerza que conocemos del artista, quien además lleva esta nueva llama.

Escrita por Pablo Cavallo, la canción explora lo que nace entre dos que anhelan mantener el amor a pesar del tiempo y las circunstancias. “La Llama” combina una melodía envolvente desde el inicio con una interpretación que sale desde lo profundo del artista, llegando a la piel de quien la escucha.

La producción musical de Carlos Yael Santos, con arreglos de Dorian Ramón, va de la mano con el sentimiento que Pablo entrega en cada letra, en su voz y en su propia imagen. “La Llama” es el primer sencillo del artista para 2026, con el que marca una nueva etapa creativa que conecta con lo íntimo, lo llano, con su verdad.

“La Llama” de Pablo Cavallo está disponible desde este 14 de febrero en todas las plataformas digitales.