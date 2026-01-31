Las presentaciones más esperadas de los Grammy 2026

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los Premios Latin Grammy 2026 están a la vuelta de la esquina, lo que significa que es hora de empezar a planificar la fiesta.

La 68.ª edición del esperado galardón se celebrará el domingo y se transmitirá en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles por CBS y Paramount+, por eso, aquí te decimos qué pueden esperar los espectadores.

Actuaciones esperadas

El espectáculo contará con un segmento especial en el que actuarán los ocho nominados a mejor artista nuevo de este año. Esto significa que Leon Thomas, Olivia Dean, el grupo femenino internacional Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young compartirán el escenario antes de competir por uno de los premios más importantes de la noche.

También actuarán Lady Gaga, Sabrina Carpenter , Justin Bieber, Clipse y Pharrell Williams.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson subirán al escenario para el homenaje.

La Sra. Lauryn Hill rendirá homenaje a D'Angelo y Roberta Flack. Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash rendirán homenaje a Ozzy Osbourne.

¿Qué podemos esperar de las actuaciones?

Sorpresas y variedad, dice Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación: «El nuevo grupo emergente es increíble. Es muy especial tener a las leyendas y los íconos cerca. Y luego, tener a algunas superestrellas en nuestro escenario, y esa mezcla, creo, crea un espectáculo realmente divertido».

Ben Winston es un poco más específico: "18 o 19" funciones, cuenta, "en 3 horas y media. Sí, así que está a reventar. ... Lo mantenemos conciso y preciso, y este año incluimos menos material para tener un poco más de música".

"Definitivamente intentamos maximizar las actuaciones musicales en el programa", añade Kapoor. "Es un reto que planteamos a nuestro equipo cada año".

Y con un cronograma abreviado. Los ensayos comienzan el jueves para el evento en vivo del domingo. "Jueves por la tarde, viernes completo, sábado completo, y eso es todo", continúa Kapoor. "Todo lo que ven, esas 19 presentaciones, sucede entre el jueves por la tarde y el sábado por la noche. Es uno de los procesos más asombrosos que jamás hayan visto, y es increíble la cantidad de trabajo que realizamos y la colaboración de los artistas".

