La música de fiesta

Las presentaciones más esperadas de los Grammy 2026

La 68.ª edición del esperado galardón se celebrará el domingo.

Los premios Grammy se exhiben en el Museo Grammy del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, Archivo)

Los Premios Latin Grammy 2026 están a la vuelta de la esquina, lo que significa que es hora de empezar a planificar la fiesta.

La 68.ª edición del esperado galardón se celebrará el domingo y se transmitirá en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles por CBS y Paramount+, por eso, aquí te decimos qué pueden esperar los espectadores.

Actuaciones esperadas

El espectáculo contará con un segmento especial en el que actuarán los ocho nominados a mejor artista nuevo de este año. Esto significa que Leon Thomas, Olivia Dean, el grupo femenino internacional Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young compartirán el escenario antes de competir por uno de los premios más importantes de la noche.

También actuarán Lady Gaga, Sabrina Carpenter , Justin Bieber, Clipse y Pharrell Williams.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson subirán al escenario para el homenaje. 

La Sra. Lauryn Hill rendirá homenaje a D'Angelo y Roberta Flack. Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash rendirán homenaje a Ozzy Osbourne.

¿Qué podemos esperar de las actuaciones?

Sorpresas y variedad, dice Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación: «El nuevo grupo emergente es increíble. Es muy especial tener a las leyendas y los íconos cerca. Y luego, tener a algunas superestrellas en nuestro escenario, y esa mezcla, creo, crea un espectáculo realmente divertido».

Ben Winston es un poco más específico: "18 o 19" funciones, cuenta, "en 3 horas y media. Sí, así que está a reventar. ... Lo mantenemos conciso y preciso, y este año incluimos menos material para tener un poco más de música".

"Definitivamente intentamos maximizar las actuaciones musicales en el programa", añade Kapoor. "Es un reto que planteamos a nuestro equipo cada año".

Y con un cronograma abreviado. Los ensayos comienzan el jueves para el evento en vivo del domingo. "Jueves por la tarde, viernes completo, sábado completo, y eso es todo", continúa Kapoor. "Todo lo que ven, esas 19 presentaciones, sucede entre el jueves por la tarde y el sábado por la noche. Es uno de los procesos más asombrosos que jamás hayan visto, y es increíble la cantidad de trabajo que realizamos y la colaboración de los artistas".

Los artistas confirmados hasta el momento son Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter y todos los nominados a mejor artista nuevo: Katseye , Olivia Dean, Leon Thomas, Addison Rae, Sombr, Lola Young, The Marías y Alex Warren.

