Rodantes estrena su nuevo sencillo “Lo que se gana”

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La banda puertorriqueña Rodantes presenta hoy, jueves 19 de marzo, su nuevo sencillo titulado “Lo que se gana”, marcando un nuevo paso dentro de su actual etapa creativa.

El tema se suma a la serie de lanzamientos recientes del colectivo, consolidando el rumbo sonoro que han venido desarrollando en los últimos meses. Con este estreno, la agrupación continúa expandiendo su repertorio y explorando nuevas dinámicas dentro de su propuesta musical.

“Lo que se gana” es parte del proceso en el que estamos como banda, creando y compartiendo música de forma constante”, comenta Tito Auger, integrante del grupo. Por su parte, Nore Feliciano, vocalista y guitarrista, añade: “Estamos enfocados en seguir presentando material nuevo y conectando con el público a través de cada lanzamiento”.

La producción del sencillo estuvo a cargo de los propios integrantes de la banda: Nore Feliciano, Tito Auger, Rucco Gandía y Nitayno Arayoán.

“Lo que se gana” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Como parte de esta etapa, Rodantes continuará presentándose en vivo durante los próximos meses, mientras se prepara para el lanzamiento de su próxima producción discográfica, “Un sitio mejor”, pautada para abril de 2026.