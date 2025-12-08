La salsa pierde a una leyenda: Rafael Ithier

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

La música tropical está de duelo, por la muerte, la noche del sábado, del fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, el maestro Rafael Ithier, a los 99 años.

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, emitió un comunicado para informar que declarará un día oficial de duelo en la vecina isla, cuando los familiares de Ithier determinen la fecha de su velatorio. Los familiares del legendario músico no habían revelado ayer domingo las causas del deceso. Rafael Ithier, valorado como la leyenda más grande de la Isla del Encanto, nació en el 29 de agosto de 1926, en el Viejo San Juan, pero creció en Monacillos, Río Piedras.

Se interesó por la música desde niño, contagiado por su bohemio padre y su tío Salvador, músico. Ithier era autodidacta y, aunque tocó varios instrumentos, se decidió por el piano. Desde los diez años tocaba guitarra.

Comenzó su carrera profesional en 1941, al unirse al Conjunto Hawaiano que dirigía Fermín Machuca. En 1952 ingresó al Ejército estadounidense y estuvo en la guerra de Corea.

Tras licenciarse de las fuerzas armadas en 1954, celebró la ocasión con su amigo Rafael Cortijo, a cuyo conjunto perteneció desde entonces, hasta el 1962.

Cansado por lo que entendía era la falta de disciplina de El Combo de Cortijo y luego del arresto de Ismael Rivera por drogas, en el 1962, Ithier abandonó la agrupación y se dedicó a crear El Gran Combo de Puerto Rico, que debutó en mayo de ese mismo año.

En 2006, con 80 años, Rafael Ithier tomó la decisión de disminuir su carga de trabajo y, aunque siempre se mantuvo al frente de la orquesta y su administración, cedió su posición como pianista al músico y arreglista Willie Sotelo.

Entre los temas más populares de El Gran Combo, destacan “Brujería”, “Un verano en Nueva York”, “La eliminación de los feos”, “Hojas blancas”, “Aguacero”, “Se me fue”, “Azuquita pa'l café”, entre otros.