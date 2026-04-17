Techy y Fefita La Grande se unen en “Él Sabe”

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Techy continúa explorando los ritmos tropicales y presenta su nuevo sencillo, esta vez junto a la legendaria Fefita la Grande. Se trata de “Él sabe”, un tema grabado en merengue típico, producido por el maestro Jochy Sánchez y con la participación del saxofonista dominicano Sandy Gabriel.

“Mi música no tiene límites porque yo misma no me los pongo. Este sencillo es la prueba más reciente de eso. Esto es un reto que se convirtió en revelación”, manifestó la artista dos veces nominada al Latin Grammy.

“Estoy muy agradecida de recibir tu invitación. Estoy muy contenta por acompañarte y espero que te guste a ti y a todo el público esto que hicimos”, agregó Fefita.”, Agregó Fefita La Grande.

Asimismo, durante el encuentro realizado en Galería 360, TECHY manifestó que escribir para el típico no es lo mismo que escribir para cualquier otro género, lo que ha experimentado anteriormente. En “Él Sabe”, se sumergió en sus letras, su estructura, la forma característica de repetir frases hasta que se meten en el cuerpo, y esa picardía particular y esa chispa criolla que hace del típico un género inimitable. “Aprender ese lenguaje sin perder su propia voz fue el reto. Lograrlo, la recompensa”, dijo.

Además, destacó que, para ella, Fefita la Grande no es solo una artista. Es patrimonio. Es la mujer que cargó el acordeón en una época en que eso no se le permitía a nadie de su género, y lo convirtió en bandera. Dos veces ganadora del Latin Grammy, ícono del merengue típico dominicano, figura que trasciende generaciones y fronteras; su nombre es sinónimo de autenticidad, de raíz y de resistencia cultural.

Que Fefita abra ese espacio y extienda ese abrazo no es un gesto menor. Es un reconocimiento. Y para TECHY, recibirlo significa algo muy específico, que la música autentica, sin importar de donde venga o hacia donde apunte, siempre encuentra su lugar.

Techy Fatule es cantautora, actriz y compositora dominicana con dos nominaciones al Latin Grammy. Su música no vive en un solo género porque ella tampoco, como parte de su identidad. TECHY tiene la necesidad de seguir empujando, explorando, creciendo. Cada proyecto nuevo es una pregunta que se hace a sí misma: ¿hasta dónde puedo llegar ahora?

“Él Sabe” está disponible en todas las plataformas digitales.