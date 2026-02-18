Lamento colectivo por la salida de En Mariasela

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

En los 90, Mariasela Álvarez creó uno de los programas que más ha impactado positivamente a la televisión dominicana: “Esta noche Mariasela”, con un formato adelantado a sus tiempos y una producción con la que atrapó a generaciones, aunque luego salió del aire.

Luego de una pausa, Mariasela logró lo que muchos no han podido, regresar de forma exitosa con una renovada producción; un programa variado, con responsabilidad social y sus oídos puestos en el corazón de un pueblo que desde la noche de este lunes, lamenta su salida del aire nuevamente.

“Como todo lo que comienza un día, debe de terminar, les informo hoy que Esta noche Mariasela va a cerrar sus emisiones el día 26 de febrero. Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar señores, me ha tomado muchos meses de reflexión”, informó Mariasela.

Esta lamentable noticia, ha provocado una avalancha de reacciones, no solo de los televidentes, también de la comunidad artística.

“Esto me ha dado más duro de lo normal. He estado en programas que se cierran, en proyectos que sufren cambios radicales; en fin he vivido y he visto muchas despedidas. Pero siempre han sido los programas que cumplen su ciclo, los talentos que deciden cambiar de proyectos o de canales. Pero nunca había vivido ver un talento decir no más. Y no un talento que estaba inventando y se va a hacer otra cosa; No... un talento referente de lo que es hacer las cosas bien en su trabajo y en su vida. Una figura que podemos señalar como ejemplo cuando cualquiera de nuestras hijas sueña con ser comunicadora. Me duele y me da miedo; está en un gran momento y se va. ¿De qué se rindió ? ¿con qué no quiere seguir lidiando? ¿qué te cansó?”, fueron las palabras y preguntas de Irving Alberti.

De su lado Nuria Piera publicó en Instagram: “Tu total convicción me deja pensativa. Me coloca en ese silencio donde, a veces, no sabemos bien cómo reaccionar, qué decir o incluso cómo acompañar. No por falta de amor o de interés, sino porque cuando una decisión nace de una certeza tan clara, no hay consejos que añadir ni caminos que sugerir. Solo queda escuchar, comprender y respetar”.

Otra gran amiga que reaccionó públicamente fue la comunicadora Tania Báez.

“Recibo tu decisión de cerrar tu programa, con la mezcla exacta de sorpresa y respeto que provocan los actos valientes. Has dicho que no es un acto impulsivo. Si anuncias tu retiro el 26 de febrero, es porque llevas tiempo conversándolo contigo misma, ponderándolo, sintiéndolo. Has sido una de las voces femeninas más reputadas de nuestra comunicación, pero más que eso, has sido una presencia, ética y generosa. Una colega brillante y una amiga querida”.

Marisela dijo que razones muy personales la llevaron a cerrar este ciclo, como lo hizo en años pasado., sin embargo, el cierre se su programa no quiere decir que su voz se apagará y dejó abierta la posibilidad de un nuevo reencuentro en el futuro.

“Cuanta falta harás. Pero que sea bienvenido, todo lo que te de paz y vibre contigo en este momento. Tu tranquila feliz y satisfecha por el deber más que cumplido todos estos años, entregándonos calidad, verdad y compromiso. Marisela Te quiero”, expresó Georgina Duluc.