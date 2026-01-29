Tommy Alva lanza 'En Tu Piel': el afrobeat que redefine su viaje musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista urbano dominicano Tommy Alva reafirma su evolución musical y consolida una trayectoria en constante crecimiento que lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios y plataformas internacionales. En esta nueva etapa, fortalece su presencia en la República Dominicana con “En Tu Piel”, un afrobeat que refleja su madurez artística y su apertura a nuevas sonoridades dentro del panorama urbano latino.

La canción destaca por su versatilidad sonora, funcionando con naturalidad tanto en espacios abiertos como en ambientes nocturnos, y confirma la capacidad del artista para adaptarse a las tendencias globales sin perder identidad. “En Tu Piel” fue producida por Ranz, con quien Tommy Alva ha desarrollado una sólida conexión creativa que se traduce en una propuesta fresca, actual y emocional.

Este lanzamiento marca su primer acercamiento al Afrobeat, un género de alcance mundial que el artista incorpora desde una narrativa auténtica y cercana. Con una letra directa y coloquial, el tema conecta con el público a partir de los finales de relaciones y de esas despedidas que, por la forma en que ocurren, revelan verdades profundas y definitivas, generando un vínculo inmediato con una audiencia amplia y diversa.

El videoclip oficial, dirigido por el reconocido realizador dominicano Daniel Bello, fue rodado en Juan Dolio y presenta una propuesta visual limpia e impactante que acompaña la atmósfera del tema y refuerza su narrativa emocional.

A lo largo de su carrera, Tommy Alva se ha posicionado como una de las voces emergentes con mayor proyección de la música urbana dominicana. Ha compartido escenario con artistas como Luis Fonsi, Wisin, Mozart La Para, Don Miguelo, Musicólogo y Manny Cruz, además de participar en eventos de alto perfil como el Carnaval Presidente de Santiago y la alfombra roja de los Premios HTV Heat.

Su proyección internacional también incluye presentaciones destacadas como su participación en el All Music Fest, donde fue artista invitado el 30 de agosto de 2025, así como su actuación como opening act del cantante colombiano Beele durante su presentación en Perú, reafirmando su alcance en el circuito latino.

Tras su vinculación con la compañía colombiana GOFAR Internacional, el artista ha fortalecido su desarrollo regional e internacional, manteniendo una agenda activa de lanzamientos, giras de medios y presentaciones. Durante 2024 y 2025, su carrera estuvo marcada por estrenos musicales, procesos de rebranding artístico y participaciones en eventos de alto impacto en ciudades como Medellín, Bogotá, Nueva York y Lima, incluyendo escenarios como los Monitor Music Awards, Premios Íconos, All Music Fest, Burger Fest Medellín y la Parada Dominicana en Nueva York.

Con una trayectoria sostenida, colaboraciones relevantes y una propuesta musical en constante evolución, “En Tu Piel” se consolida como una pieza clave dentro de la etapa actual de Tommy Alva, reafirmando su compromiso con la exploración sonora y su conexión con el público dominicano y latino.