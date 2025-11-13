Vicente García obtiene galardón por Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantautor dominicano Vicente García fue galardonado este miércoles con el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, por su producción Puñito de Yocahú, una obra que fusiona raíces caribeñas, lírica ancestral y exploración sonora.

La ceremonia, celebrada en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, reconoció el trabajo de García como una propuesta innovadora que conecta la música taína, el bolero, el son y el merengue con una narrativa poética sobre la identidad antillana.

Además del premio obtenido, García estuvo nominado en otras dos categorías:

• Álbum del Año, por Puñito de Yocahú

• Mejor Canción de Cantautor, por Quisqueya

Un álbum con memoria y modernidad

Puñito de Yocahú ha sido descrito por críticos como un homenaje sonoro a la espiritualidad taína y a la historia del Caribe, con arreglos que combinan instrumentos tradicionales y texturas contemporáneas. El título hace referencia a Yocahú, deidad principal del panteón taíno, y evoca una conexión profunda con la tierra y la memoria ancestral.