El tiempo que decide entre la vida y la muerte: qué son la “hora de oro” y los 10 minutos de platino

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En emergencias médicas graves, como accidentes de tránsito, heridas profundas o paros cardíacos, el tiempo de respuesta es determinante para salvar vidas. Los especialistas en trauma y urgencias utilizan dos conceptos clave: la “hora de oro” y los “10 minutos de platino”, que marcan la diferencia entre la supervivencia y el desenlace fatal.

La hora de oro se refiere al período de 60 minutos inmediatamente posterior a una lesión grave. Durante ese lapso, la atención médica adecuada ,incluyendo estabilización, control de hemorragias y traslado a un centro hospitalario, aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia del paciente.

Por su parte, los 10 minutos de platino representan el tiempo máximo recomendado para que los equipos de emergencia evalúen, estabilicen y comiencen el traslado del herido hacia un hospital. Este margen busca reducir complicaciones y garantizar que el paciente reciba atención especializada dentro de la hora crítica.

La doctora Leidy Castro subraya que estos conceptos no son simples teorías, sino protocolos que guían la labor de paramédicos, bomberos y médicos de urgencias en todo el mundo. “Cada minuto cuenta, y la rapidez en la atención inicial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señala al periódico Hoy,