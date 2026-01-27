Las 10 series de Netflix más populares hasta el momento

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Netflix sigue marcando tendencia en República Dominicana y, al 27 de enero de 2026, las preferencias de los usuarios locales reflejan una mezcla de drama, romance, acción y música urbana. El ranking actualizado de las 10 series más vistas incluye títulos como Él y ella, La reina del flow y The Good Doctor, que se han convertido en referentes de conversación y entretenimiento en el país.

En el primer lugar se posiciona la miniserie “Él y ella”, un drama romántico cargado de giros inesperados que ha conquistado a la audiencia dominicana. Le sigue la tercera temporada de “La reina del flow”, producción colombiana que conecta directamente con la juventud por su vínculo con el reguetón y la cultura urbana.

El tercer puesto lo ocupa “María la caprichosa”, una propuesta fresca que combina humor y drama familiar, ideal para quienes buscan entretenimiento ligero. Mientras tanto, el drama médico “The Good Doctor” mantiene su fuerza con tres temporadas dentro del top 10, destacando por su enfoque en la inclusión y la diversidad.

La lista también incluye la séptima temporada de “The Rookie”, que mezcla acción policial con humor, y miniseries como “Humana por accidente” y “¿Cómo se traduce este amor?”, que exploran la identidad, la tecnología y las barreras culturales. El ranking lo cierra “En fuga”, un thriller cargado de suspenso y adrenalina.

Este panorama evidencia la diversidad de gustos del público dominicano, que se inclina tanto por producciones internacionales como por historias cercanas a su realidad cultural. Netflix se consolida así como la plataforma líder de entretenimiento digital en el país, ofreciendo contenidos que van desde la música urbana hasta la ciencia ficción.