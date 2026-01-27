Santo Domingo 0ºC / 0ºC
De “Cómo se traduce este amor” a otras series asiáticas que dominan Netflix

Déjate llevar por el romanticismo de estas 4 series asiáticas. Historias que tocan el corazón y traspasan cualquier barrera. Prepárate para amar.

Protagonistas de la serie Cómo se traduce este amor

Las series asiáticas siguen causando sensación en Netflix por sus historias románticas, personajes entrañables y tramas que enganchan desde el primer episodio.

Si eres fan del romance o quieres darle una oportunidad, aquí te dejamos cuatro series asiáticas ideales para preparar palomitas y lanzarte a un maratón.

¿Cómo se traduce este amor?

2025 | Miniserie | 13+ | Romance

Las emociones entre una celebridad y su intérprete se enfrentan a las barreras del idioma mientras recorren el mundo en un reality de citas. ¿Será el amor un lenguaje universal?

King the Land

2023 | Miniserie | 13+ | Romance

En medio de la lucha por el control de una poderosa empresa, un heredero carismático conoce a una empleada dedicada cuya sonrisa parece conquistar a todos… menos a él.

Propuesta laboral

2022 | 12 episodios | 13+ | Romance

Una mujer acepta hacerse pasar por su amiga en una cita a ciegas para espantar a un pretendiente, pero todo se complica cuando descubre que él es su jefe y le hace una inesperada propuesta.

El genio y los deseos

2025 | 13 episodios | 16+ | Romance

Mil años después, un extravagante genio despierta para conceder los deseos de una mujer incapaz de sentir emociones. ¿Podrá la magia abrirle paso al amor?

