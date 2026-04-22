Juan Soto regresa a los Mets; buscará sacar a New York de la racha negativa

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Los Mets de Nueva York recibirán de nuevo a Juan Soto el miércoles contra los Mellizos de Minnesota, con el objetivo de poner fin a una mala racha en la que el equipo ha perdido 12 partidos seguidos.

El regreso de Soto tras una lesión en la pantorrilla supone un impulso, pero la organización está abordando su vuelta con cautela.

El mánager Carlos Mendoza enfatizó que, si bien la presencia de Soto es importante, el equipo no puede depender únicamente de él para superar sus dificultades.

"Sin duda ayuda, pero no podemos poner toda la presión sobre un solo jugador", dijo Mendoza, según MLB.com. "Su incorporación a la alineación definitivamente ayudará".

Soto se perdió 15 juegos por una distensión en la pantorrilla derecha y se espera que se reincorpore gradualmente.

Antes de su lesión el 3 de abril, Soto había sido uno de los bateadores más consistentes del equipo, con un promedio de .355/.412/.516 en ocho partidos. Desde entonces, los Mets tienen un récord de 3-11, con problemas ofensivos y dependiendo de jugadores menos experimentados para cubrir las bajas.