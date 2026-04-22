"Marcha asesina": ¿Qué pasó en los 23 minutos previos a la muerte de Deivy Carlos Abreu?

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El 17 de abril del presente año, Deivy Carlos Abreu Quezada salió de su casa a ganarse “el pan de cada día” como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago, sin imaginar que no regresaría con vida. El hombre fue ultimado por “una manada asesina”, integrada presuntamente por al menos ocho motoristas, que lo persiguieron durante unos 23 minutos hasta el Palacio de Justicia de esa ciudad.

A continuación, te compartimos la cronología del crimen, que estableció el Ministerio Público en el expediente de solicitud de medida de coerción contra Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

3:00 p. m.: La víctima realizaba sus labores como chofer de un camión recolector de desechos sólidos y transitaba por la calle 2, en dirección hacia la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, cuando fue interceptada por el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz (prófugo), quien se desplazaba en una motocicleta, acompañado de otra persona aún no identificada y de otros dos individuos en motocicletas. “Los investigados presionaban a la víctima con la finalidad de que detuviera la marcha, pero por la violencia que mostraba su comportamiento la víctima no se paró”.

3:15 p. m.: Abreu Quezada siguió la marcha en dirección hacia la Circunvalación Sur, por la entrada de Rafey, donde rápidamente el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz se desmontó de dicha motocicleta y la colocó frente al camión, con la intención de que no siguiera la marcha y forzando a que la víctima se bajara del camión. Sin embargo, la víctima no accedió y siguió la marcha, pasando por el obstáculo de la motocicleta. “Es necesario precisar que no hay evidencia de que ningún motorista fuera lesionado”, afirma el órgano persecutor.

De inmediato a “la marcha asesina”, se unieron los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Kevin Francisco Metz Cruz y Juan Carlos Soto Ortiz, también a bordo de motocicletas, para tratar de que la víctima no siguiera la marcha. Momento en que el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz se montó con otro motoconcho y continuaron “la persecución que no respetó nada a su paso, ya que su intención era darle muerte, siendo estos hechos captados en la avenida 27 de Febrero, en la calle 7, por las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911”.

3:23 p. m.: Mientras la víctima iba por la avenida 27 de Febrero y ante la desesperación de salvar su vida, dobló hacia la calle E. Guerrero en dirección hacia la Circunvalación; sin embargo, al ver que los imputados lo seguían, desesperadamente buscando salvar su vida dobló hacia la derecha, específicamente hacia el parqueo de los jueces del Palacio de Justicia Lic. Federico C. Álvarez, con la finalidad de resguardarse de “la turba asesina”.

“La víctima Deivy Carlos Abreu Quezada fue alcanzada y acorralada en el parqueo, sin considerar que se encontraba en el área del Palacio de Justicia... Momento en que se desmontaron los imputados Kevin Francisco Metz Cruz, Jhovanny de Jesús Metz Cruz y Juan Carlos Soto Ortiz, con su chaleco de motoconcho y casco protector, y rápidamente se acercaron hacia el camión. De inmediato, el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz le infringió una estocada con un arma blanca tipo cuchillo por la pierna a la víctima, quien logró salir del camión tratando de salvar su vida; no obstante, estando herido, el imputado Juan Carlos Soto Ortiz siguió agrediéndole al arrojarle piedras, mientras los demás imputados le decían: “mátalo, mátalo”, como evidencian las pruebas”, se sostiene el documento.

Inmódicamente, indica el Ministerio Público, intervino el sargento Beylor Rodríguez Méndez, P. N., quien es seguridad del Palacio de Justicia, para dirimir la situación e intentar salvar a la víctima, logrando esta llegar hasta la puerta de la entrada de dicho parqueo y, encontrándose tirado, gritaba: “no me dejen desangrar, Dios mío, me interceptaron, me querían matar, fueron ellos que me siguieron, no me dejen morir”.

“Sin embargo, la víctima falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Presidente Estrella Ureña (Seguro Social), de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, y al ser examinado su cadáver mediante acta de levantamiento No. 94711, por el Dr. Geraldo Castillo, médico legista, en presencia de la Licda. Luisa García, fiscalizadora del Distrito Judicial de Santiago, adscrita al Departamento de Violencia Física, certificó su muerte a causa de Dx: herida por arma blanca en miembro inferior derecho”, agregó.

Que pide el MP

Contra los imputados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, acusándolos de violar los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.

Entre otras evidencias, el Ministerio Público tiene en su poder un cuchillo tipo caza, color negro, de aproximadamente doce pulgadas de longitud, videos y testigos que pudieron identificar a los imputados.

“La manada criminal que en asociación criminal realizaron los imputados actuaron con una cohesión absoluta, desde el inicio hasta el desenlace fatal, hubo un concierto de voluntades dirigido a un único fin: la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada. Esta convergencia de acciones convierte a cada participante en una extensión del brazo ejecutor”, asegura el MP.