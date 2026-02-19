Guía rápida: todo lo que debes saber antes de que inicien los Premios lo Nuestro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La música latina se prepara para su gran cita anual con los Premios Lo Nuestro 2026, que celebran este jueves 19 de febrero su edición número 38 en el Kaseya Center de Miami. La gala promete una noche de homenajes, estrenos mundiales y actuaciones de las estrellas más importantes del momento.

Hora y transmisión

La cobertura comienza con la tradicional alfombra magenta bajo el especial Noche de Estrellas, a las 6:00 p.m. (hora del Este) / 7:00 p.m. en República Dominicana, transmitida por Unimás y la plataforma de streaming ViX.

La ceremonia principal arranca a las 7:00 p.m. (hora del Este) / 8:00 p.m. en República Dominicana, y podrá verse en Univision, Unimás, Galavisión y ViX.

Nominados destacados

Este año, Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran las nominaciones con 10 menciones cada uno. Les siguen Karol G, Beéle y Fuerza Regida con ocho nominaciones, mientras que artistas como Shakira, Maluma, Morat y J Balvin figuran con seis. En total, son 248 nominados distribuidos en 44 categorías.

Actuaciones confirmadas

El escenario recibirá a figuras como Romeo Santos, Marc Anthony, Cristian Castro, Juanes, Sebastián Yatra, María Becerra y Thalía, quien además será la anfitriona de la gala.