¿Quién es Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo y actualmente investigado?

Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de las acciones de certamen Miss Universo, figura en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

El empresario mexicano se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

La información fue publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, donde detalló que “el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”.

La indagatoria sostiene que la red dirigida por Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas, y facilitó el suministro de armas de fuego a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

¿Quién es Raúl Rocha Cantú?

Modus operandi de las presuntas operaciones: hidrocarburos y armas para el narco proporcionados por el dueños de Miss Universo

Raúl Rocha Cantú, originario de Monterrey, Nuevo León, emergió como figura pública a raíz de su vínculo con el Casino Royale, establecimiento de entretenimiento que fue escenario en 2011 de un ataque que dejó 52 víctimas mortales.

Tras ese suceso, Rocha se trasladó a Estados Unidos mientras enfrentaba investigaciones sobre el incendio y las condiciones de seguridad del local, episodio que marcó su vida empresarial y su imagen pública.

Tras esa crisis, Rocha diversificó sus negocios y se mantuvo al frente de Legacy Holding Group, consorcio que opera en sectores como energía, aviación, manufactura, tecnología y espectáculos, con una plantilla de más de 10 mil empleados.

Su estrategia de expansión lo llevó, en 2024, a adquirir la mitad de Miss Universe Organization (MUO), en una alianza con la tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, quien encabeza JKN Global Group.

La operación se formalizó en un acto realizado en el Teatro Fru Fru de la Ciudad de México, con la presencia de la entonces Miss Universo.

La gestión de Rocha ha estado bajo escrutinio por estrategias de inclusión y selección de candidatas. Un video filtrado por el programa De Primera Mano en febrero de 2024 mostró a Rocha y Anne Jakkaphong dialogando de manera informal sobre el nuevo enfoque del certamen: se les escucha decir “pueden competir, pero no pueden ganar” al referirse a mujeres trans, casadas o mayores de 40 años.

En entrevistas, Raúl Rocha Cantú ha reiterado que la adquisición de Miss Universo no es solo la compra de un concurso de belleza tradicional, sino de una marca global capaz de impulsar causas sociales, tendencias de bienestar, moda y liderazgo social femenino en más de 130 países.

El silencio de Raúl Rocha Cantú en medio de su presunta orden de aprensión y convertirse en testigo protegido de la FGR

Raúl Rocha CantúFuente externa

Hasta el momento, ni Rocha Cantú ni representantes de Miss Universo han realizado declaraciones públicas.

El caso marca un giro relevante en el manejo de colaboraciones con la justicia federal.

La revelación de las operaciones internas de redes de tráfico de hidrocarburos y armas, con conexiones empresariales, abre nuevas líneas de investigación en las estrategias para combatir el crimen organizado en México.