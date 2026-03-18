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¿La reina de la alfombra roja? Georgina Duluc deja ver su vestuario “Renacer Índigo”

La comunicadora compartió imágenes de su vestido, concebido bajo el concepto “Renacer Índigo”

Georgina Duluc

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Merilenny Mueses
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La autodenominada reina de la alfombra roja de los Premios Soberano, Georgina Duluc, ya dejó ver el vestuario con el que desfilará esta noche.

La comunicadora compartió imágenes de su vestido, concebido bajo el concepto “Renacer Índigo”, una propuesta que abandona referencias al pasado para instalarse en una narrativa de transformación absoluta.

Georgina Duluc

Georgina Duluc

En el centro del escote destaca un círculo bordado en canutillo índigo que concentra la atención visual como un núcleo en combustión contenida: un gesto mínimo con una potente carga simbólica.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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