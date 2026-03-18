¿La reina de la alfombra roja? Georgina Duluc deja ver su vestuario “Renacer Índigo”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La autodenominada reina de la alfombra roja de los Premios Soberano, Georgina Duluc, ya dejó ver el vestuario con el que desfilará esta noche.

La comunicadora compartió imágenes de su vestido, concebido bajo el concepto “Renacer Índigo”, una propuesta que abandona referencias al pasado para instalarse en una narrativa de transformación absoluta.

Georgina Duluc

En el centro del escote destaca un círculo bordado en canutillo índigo que concentra la atención visual como un núcleo en combustión contenida: un gesto mínimo con una potente carga simbólica.