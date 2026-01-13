Dominicanos brillan en nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La música dominicana volvió a colocarse en el centro de la escena internacional este martes, tras anunciarse las nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026, donde artistas y plataformas del país lograron destacadas menciones.

Tokischa se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la jornada al obtener cinco nominaciones, consolidando su impacto en el género urbano. Entre las categorías en las que compite figuran:

• Artista Femenina del Año – Urbano

• Mejor Canción Dembow por “Celos” junto a Bulin 47

• Mejor Combinación Femenina por “De Maravisha” junto a Nathy Peluso

• Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano con “Tokischa Rmx”

• Canción del Año – Urbano

En la categoría de Mejor Canción, Romeo Santos y Rauw Alejandro lograron una nominación con el tema “Khé?”, mientras que Prince Royce también celebró su inclusión con “Eterno”, reafirmando la vigencia de la bachata en escenarios globales.

Por su parte, Alofoke Music alcanzó un hito histórico al recibir su primera nominación en estos premios. El sello fue reconocido en Mejor Canción Trap/Hip-Hop por “Bum Bum”, interpretada por El Alfa y Jon Z, consolidando un año clave en la expansión internacional de la plataforma.