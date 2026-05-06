Salida de prisión reabre debate nacional entre figuras y público en general

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La salida de Mario José Redondo Llenas del penal de Najayo-Hombres, tras cumplir una condena de 30 años de prisión por el brutal asesinato José Rafael Llenas Aybar, quien era su primo, con apenas 12 años de edad, es una las noticias que más se ha debatido en los últimos años.

Aunque a su salida de la cárcel el día de ayer, el expresidiario manifestó nuevamente su arrepentimiento por lo ocurrido y expresó su intención de reinsertarse nuevamente a la sociedad de forma correcta, el comunicador Alberto Vargas, así como un porcentaje elevado de la sociedad, lamentó su puesta en libertad.

“Su familia tendrá la oportunidad de abrazarlo. Él, por la razón que sea decidió matar a su primo, a un niño que vio nacer, que fue parte de su vida. Yo creo que por lo que él hizo le correspondía la pena de muerte y la peor de todas las muertes posibles”, manifestó, y se lamentó de que la ley no fuese más firme.

“Hay crímenes que son tan atroces que tú no lo asimilas y este es uno de ellos. Todavía hoy no asimilo lo que pasó”, expresó. Vargas, “este tipo de crímenes no merece ser perdonado”, comentó.

Por su parte, el periodista Dany Alcántara, apegado a la justicia, ponderó que aunque ha ofendido a la sociedad, se merece una oportunidad.

“El ya pagó con 30 años de reclusión”, manifestó el también empresario, quien más allá de juzgarlo, dijo que espera que él se encuentre en la capacidad real de reincorporarse socialmente, según sus intenciones públicas.

Más allá de las ponderaciones de figuras del medio, las reacciones de la sociedad dominicana a favor y en contra abren una nueva herida latente entre varias generaciones, que es difícil de olvidar.