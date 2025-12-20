Siguen fiestas y parrandas

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Continúan las fiestas, espectáculos y parrandas en distintos puntos del país, para celebrar la época de Navidad.

“MEGA PARRANDA NAVIDEÑA”

Este sábado 20 de diciembre, desde las 8:00 de la noche, “La Mega Parranda Navideña” llegará al parque Duarte de Hato Mayor, con las actuaciones de Sergio Vargas, Pochy Familia, Aramis Camilo y Fefita La Grande, con el apoyo de la gobernadora Maribel Simón y José Rijo Presbot.

Mañana domingo, la fiesta auspiciada por el presidente Luis Abinader, sigue en la Plaza Camino Real de Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, con la producción general de Luis Medrano

La multitud se prepara para bailar y gozar este regalo de Navidad, a ritmo de Toño Rosario, ícono del merengue, Wason Brazobán, destacado cantautor de letras profundas, y Fefita La Grande, “La Vieja Fefa”, símbolo del merengue típico del país.

“A Christmas Concert”: A la luz de las Velas

La opción de esta noche del Teatro Lope de Vega, en Megacentro, es el espectáculo “A Christmas Concert”: a la luz de las velas. desde las 8:30 de la noche. Las notas musicales saltarán de emoción y harán vibrar los corazones, cuando la Orquesta Hispaniola Philharmonic interprete las grandes melodías navideñas en un concierto a la luz de las velas. Boletas desde RD$1,000 a RD$2,500.

“ABRIENDO LA NAVIDAD”

La salsa de Chiquito Team Band, el merengue de Miriam Cruz y la música variada de DJ Andrés Mena, serán los protagonistas de mañana domingo de “Abriendo la Navidad”, un concierto bailable al aire libre en Villa Malecón, al lado del hotel Jaragua, con entrada y parqueos por la calle Respaldo Socorro Sánchez. Boletas: Entrada general RD$1,000 y VIP RD$2,500.

“ROCK SINFÓNICO” EN EL TEATRO NACIONAL

Este mismo sábado, Amaury Sánchez presenta “Rock Sinfónico”, junto a la Filarmónica de Santo Domingo, a las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El espectáculo ofrecerá versiones orquestales de temas emblemáticos del rock universal, concebidas para resaltar la fuerza del género dentro de un formato sinfónico de alto nivel artístico, combinando potencia musical, elegancia escénica y una cuidada puesta en escena. Participarán destacados intérpretes de la música dominicana como Héctor Aníbal, Benny Hiraldo, Eddy Alba, Laura Rivera y Máximo Martínez, quienes asumirán las interpretaciones vocales junto a la orquesta, en un recorrido musical que integra distintos estilos y épocas del rock.

La propuesta se distingue por arreglos actualizados, una producción de alto nivel y una concepción musical que dialoga entre lo clásico y lo popular, consolidándose como una de las ofertas culturales más relevantes del cierre de año.

Con esta presentación, Amaury Sánchez reafirma su compromiso con la innovación musical y la excelencia artística.

Badir EN “Corazon Desnudo: CINCO Años y Contando”

El cantautor dominicano Badir se presenta esta noche en Hard Rock Café de Blue Mall, con su concierto Badir “Corazon Desnudo: 5 Años y Contando”, desde las 8:30 p. m. El artista celebra cinco años de carrera musical y el lanzamiento de su album “Corazón desnudo”. Entradas desde RD$1,200 a RD$3,500.

Zeo Muñoz en Concierto

En el mismo escenario de Hard Rock Café en la capital dominicana, pero mañana domingo, se presenta el joven cantautor Zeo Muñoz en concierto, a partir de las 9:00 de la noche. Boletas a la venta desde RD$2,500 hasta RD$3,600.

FRANK CEARA Y “NAVIDAD ENTRE AMIGOS” EL LUNES

Como cada lunes de diciembre, el artista dominicano Frank Ceara reune a sus fans en Escenario 360. En la edición de “Navidad entre amigos” del próximo lunes se va a gozar a lo grande con Fefita, Gabriel Pagán, Adalgisa Pantaleón, José Guillermo Cortines y Nathalie Hazim, más el humor y las ocurrencias de Luis José Germán y Diana Filpo.